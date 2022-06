Dass an der Jet-Tankstelle in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg momentan keine Preise für Benzin und Diesel angezeigt werden, hat einen einfachen Grund: Die Tankstelle im Süden der Stadt hat nämlich umbaubedingt geschlossen. Am 30. Mai wurde mit den Umbauarbeiten begonnen, die neuen Zapfsäulen werden gerade montiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 2. Juni andauern.