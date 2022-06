Aufstieg in die 1. Klasse

Preitenegger holten sich Meistertitel in der zweiten Klasse

Sportlicher Erfolg in der höchst gelegenen Gemeinde des Bezirks. Erstmals in der Vereinsgeschichte holte sich der Turn- und Sportverein (TSV) Preitenegg einen Meistertitel in der zweiten Klasse.