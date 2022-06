Auf einigen Lavanttaler Erdbeerfeldern sieht man bereits ordentlich rot. In Wolfsberg können die süßen Früchte seit 31. Mai selbst gepflückt werden, in St. Andrä soll es am 1. Juni losgehen. "Wir sind vom Wetter abhängig und haben heuer leider ein paar Hagelschäden", sagt "Bartlbauer" Hieronymus Weber. Früher dauerte die Ernte länger an, als heute: "Wir hoffen, dass die Saison zumindest drei Wochen lang anhält", sagt Weber. Geöffnet haben die Erdbeerfelder durchgehend von 8 bis 19 Uhr. Bei Schlechtwetter sind diese jedoch geschlossen. Der Kilopreis liegt bei 3,40 Euro, ab acht Kilogramm bei 2,85 Euro.