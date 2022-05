Von 17. bis 19. Juni findet heuer der Schönsonntagmarkt in der Wolfsberger Innenstadt statt: vom Bleiweißparkplatz über den Hohenplatz und das Trattl bis hin zum Weiher und Hecher werden rund 20 Fahrgeschäfte aufgestellt. Insgesamt werden 120 Aussteller in der Stadt vertreten sein. Das warf bei vielen die Frage nach der Verkehrssituation an diesen Tagen auf. Die Stadtwerke veröffentlichen nun ein Sicherheits- und Verkehrskonzept, in dessen Zentrum ein Ordnerdienst steht, bei dem bis zu 44 Personen gleichzeitig im Einsatz sein werden.