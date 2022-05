"Kein Badebetrieb" heißt es am Sonntag auf der Webseite des Stadionbads in Wolfsberg. Die 1800 Plätze bleiben aber nicht nur wegen der aktuell nicht ganz so badefreundlichen elf Grad leer. Laut Betreiber hat in der Nacht auf Samstag dort der Blitz eingeschlagen und "einen Defekt in der Steuerung der Wassertechnik" verursacht. Weiter heißt es: "Der macht es unmöglich, das Bad entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu betreiben."