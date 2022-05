"Kein Badebetrieb" – diese Meldung stand die letzten Tage auf der Webseite des Stadionbads in Wolfsberg. Laut Betreiber hat in der Nacht von 27. auf den 28. Mai dort der Blitz eingeschlagen und "einen Defekt in der Steuerung der Wassertechnik" verursacht. Weiter heißt es: "Der macht es unmöglich, das Bad entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu betreiben."

An der Schadensbehebung wurde "mit Nachdruck" gearbeitet, heißt es seitens der Stadtwerke. Die zur Reparatur notwendigen elektronischen Bauteile wurden installiert, am 31. Mai konnte das Stadionbad wieder den Badebetrieb aufnehmen.