Am 1. Juni eröffnet Andrea Buchsbaum ihr neues Lokal "Seelenfutter" in der Wolfsberger Innenstadt, konkret in der Johann-Offner-Straße 3. Auch Catering und Koch-Workshops werden angeboten. Angefangen hat sie mit einem "Strick-Café" in der Johann-Offner-Straße, dann hat sie das "Creafé" beim Aldershoff in Wolfsberg geführt und zuletzt war sie als Köchin im Demeter-Laden angestellt. Nun wird die Wolfsbergerin ein neues Lokal in der Innenstadt eröffnen – und zwar am 1. Juni. "Anscheinend habe ich drei Anläufe gebraucht, um meine Vision zu perfektionieren. Das Kochen war zwar anfangs nicht der Plan, aber am Ende hat sich herausgestellt, dass Wolfsberg gern vegetarisches Essen mag und darauf konzentrieren wir uns", lacht die 47-Jährige. Gekocht wird mit regionalen Zutaten "und so gut es geht biologisch". Im neuen rund 120 Quadratmeter großen Lokal in der Johann-Offner-Straße 3 (ehemals "Lamborghini"-Bar) stehen rund 30 Sitzplätze zur Verfügung, weitere 15 Plätze im Innenhof.