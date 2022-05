Aufgrund von extremen Starkregen und Hagel sind seit Freitag, dem 27. Mai, die Freiwilligen Feuerwehren rund um Eitweg im Einsatz. "Allein an diesem Tag wurden zwölf Feuerwehren mit rund 150 Kameraden zu insgesamt 22 Einsätzen gerufen", informiert Markus Pucher, Kommandant der FF Eitweg, der die Einsatzleitung innehat. 16 Häuser waren von dem Unwetter betroffen. Eine vom Regen ausgelöste Schlammlawine traf die Volksschule Eitweg. Schweres Gerät wie Bagger und Lastwägen wurden angefordert. Am Samstag, dem 28. Mai, gab es keine Entwarnung. Pucher: "13 Feuerwehren rückten wieder in Morgenstunden aus."