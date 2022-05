Genuss ist ihr Geschäft – und zwar mit allen Sinnen: Wenn Silvia Trippolt-Maderbacher (44) unterwegs ist, darf man sich auf die Tipps, die sie mitbringt, freuen.

In ihrem neuesten Buch „Genießen in Istrien“ entführt die in Leibnitz geborene Steirerin in ein überbordendes Istrien, in ein Land, das aus dem Vollen schöpft. Trippolt-Maderbacher ist seit vielen Jahren als Journalistin und Autorin tätig, lebt in Kärnten und weiß als Gastronomin auch, wie in der Praxis der Hase läuft: Ihr Mann ist Josef Trippolt, Spitzenkoch des 3-Hauben-Restaurants „Trippolt zum Bären“ in Bad St. Leonhard. Istrien ist für Trippolt-Maderbacher nicht nur als Journalistin interessant: „Für mich war das der nahe Süden. Wie die Kärntner nach Caorle gefahren sind, waren wir in Istrien. Aber damals waren das noch unbeschwerte Ferien in Jugoslawien.“ Diese Erinnerungen an ihre Kindheit standen am Ausgangspunkt ihrer Erkundungen in Istrien: Sie rückt die Trüffelregion Buzet mit ihren „Diamanten für Gourmets“ ebenso ins Blickfeld wie istrisches Olivenöl: 1,5 Millionen Olivenbäume hat die Region und Trippolt-Maderbacher rät beim Kauf des „flüssigen Goldes“: „Ich kaufe nie im Supermarkt, nie an Touristenständen, nichts aus dem Schaufenster. Dann kann nicht mehr viel schiefgehen.“