Den offiziellen Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr (FF) St. Andrä in diesem Jahr bildete vor Kurzem die Jahreshauptversammlung im Rathausfestsaal. Dabei berichtete Kommandant Wolfgang Kobold den Anwesenden in seiner Jahresbilanz unter anderem über den Mannschafts- und Ausbildungsstand sowie die Einsatz- und Übungsstatistik.



Die Kameraden der FF St. Andrä wurden im Vorjahr zu 28 Brandeinsätzen alarmiert. Weiters musste sie zu 158 technischen Hilfeleistungen wie Verkehrsunfällen und Unwettereinsätzen ausrücken. Bei 385 Gesamttätigkeiten wendeten die beteiligten 3026 Männer in Ausübung ihres Ehrenamtes in Summe 6043 Stunden auf.