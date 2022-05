Am Hausberg der Lavanttaler findet der traditionelle 5. Klippitztörler Almauftakt beim Klippitzsee am Hohenwart statt. Mit einem tollen Rahmenprogramm wird am Samstag der Almauftakt gestaltet. Bereits ab zehn Uhr beginnt der kostenlose Liftbetrieb. Mit Diakon Thomas Fellner wird um elf Uhr der „Almgottesdienst“ gefeiert. Für musikalische Umrahmung sorgt die "Pacher-Musik" aus Reichenfels.