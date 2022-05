Seit dem Jahr 2008 betreibt der gemeinnützige Verein "Kraftwerk" als kostenlose Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene die Mobile Jugendarbeit [aspHALT] in Wolfsberg. Im sogenannten "Drollehaus" in Blaiken 64 wird nun in der zweitgrößten Lavanttaler Stadt eine Zweigstelle der niederschwelligen Einrichtung eröffnet.