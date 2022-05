In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zogen erneut heftige Gewitter durch Kärnten. In der Marktgemeinde Lavamünd stürzten infolge des starken Regens und Windes mehrere Bäume um. Um 4.45 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Lavamünd mittels Sirene zu einem technischen Einsatz auf die Lavamünder Bundesstraße (B80) alarmiert. "In Richtung Staatsgrenze blockierte eine große Esche die Fahrbahn", berichtet Kommandant Hannes Kienberger. Im Anschluss beseitigten die 15 Einsatzkräfte auch noch eine Fichte auf der St. Pauler Straße (L 135) in Richtung St. Paul.