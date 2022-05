Schon aus der Ferne verrät einem normalerweise die riesige Uhr über dem Eingangsportal des Wolfsberger Rathauses, wie spät es ist. Doch schon seit rund vier Wochen klafft aus dem Giebel am Dach ein Tuch als Abdeckung. Wieso so lange? "Die Uhr ist beim turnusmäßigen Service, doch diesmal müssen auch die Zeiger getauscht und das Ziffernblatt restauriert werden", erklärt Wilfried Truppe, Pressesprecher der Gemeinde Wolfsberg, und fügt hinzu: "Die Zeiger mussten erst bestellt werden." Voraussichtlich wird die riesige Uhr erst im Laufe der nächsten Woche wieder an der Rathaus-Fassade montiert.