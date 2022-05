Mit 1. Juni tritt Armin Eberhard (62) nach 17 Jahren als Betriebsratsvorsitzender bei Hermes Pharma in Wolfsberg in den Ruhestand. "Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und bin ein kommunikativer Mensch – das Miteinander steht für mich im Vordergrund", sagt Eberhard, der beim Arzneimittelhersteller rund 350 Mitarbeiter vertrat. Mit Beginn seiner Ära rief der zweifache Familienvater die alljährliche Weihnachtsspendenaktion ins Leben. "Die Mitarbeiter spendeten, die Firma verdoppelte den Geldbetrag. Wir wollten helfen, stellten uns selbst aber nicht in den Mittelpunkt, weshalb wir damit nie an die Medien gingen", erzählt der Wolfsberger, der mit seinen Kollegen Hochwasseropfern oder dem Frauenhaus unter die Arme griff. Der gelernte Koch engagiert sich außerdem seit 25 Jahren als Gemeinde- beziehungsweise Ersatzgemeinderat für die SPÖ in Wolfsberg. Als Kultur- und Vereineobmann setzt sich Eberhard auch seit einigen Jahren sehr für die 1973 in die Stadtgemeinde Wolfsberg eingegliederte Altgemeinde St. Margarethen ein. "Wir koordinieren zum Beispiel alljährlich den Veranstaltungskalender im Ort, damit es nicht zu Überschneidungen von Festen kommt", erzählt er.