Um Mitternacht klingelt bei Sabine Pachler (44) aus Matschenbloch bei St. Georgen täglich ihr Wecker. Danach geht es weiter zu einer Tankstelle in St. Andrä, wo sie und einige ihrer Kollegen auf "ihre Lieferung" warten. Pachler ist nämlich seit 15 Jahren Zeitungszustellerin und verteilt die Kleine Zeitung in den Ortschaften Jakling und Messensach und in der Gemeinde St. Georgen. "Normalerweise kommen die Zeitungen pünktlich zwischen 0.30 und 0.45 Uhr", erzählt Pachler. Am Tag des Europa League-Finales verspätete sich aber der Andruck, somit auch Pachlers Tour.