Angefangen hat sie mit einem "Strick-Café" in der Johann-Offner-Straße, dann hat sie das "Creafé" beim Aldershoff in Wolfsberg geführt und zuletzt war sie als Köchin im demeter-Laden angestellt: die Wolfsbergerin Andrea Buchsbaum. Nun wird sie ein neues Lokal in der Innenstadt eröffnen – und zwar am 1. Juni.

"Anscheinend habe ich drei Anläufe gebraucht, um meine Vision zu perfektionieren. Das Kochen war zwar anfangs nicht der Plan, aber am Ende hat sich rausgestellt, dass Wolfsberg gern vegetarisches Essen mag und darauf konzentrieren wir uns", lacht die 47-Jährige, die ihr Café-Bistro "Seelenfutter" nennen wird. Was genau geboten wird? "Es wird ein Café, ein Bistro mit vegetarischer und veganer Kost, ein Kochatelier und es wird auch Catering angeboten", verrät Buchsbaum, die selbst Vegetarierin ist. Gekocht wird mit regionalen Zutaten "und so gut es geht biologisch".

Menü zu Mittag

Im neuen rund 120 Quadratmeter großen Lokal in der Johann-Offner-Straße 3 (ehemals "Lamborghini"-Bar) stehen rund 30 Sitzplätze zur Verfügung, weitere 15 Plätze im Innenhof. Bis zur Eröffnung wird dann auch das Kochatelier fertig sein - eine große Küche, um Workshops abzuhalten. "Das Kochatelier wird gleichzeitig auch Verkaufsraum für Eingekochtes und Gestricktes sein", erzählt Buchsbaum, die großen Wert auf pflanzlich vollwertiges Kochen legt. "Der Schwerpunkt wird auf dem Café mit Frühstück und Mittagstisch liegen, wobei es alle Speisen auch zum Mitnehmen geben wird. Eventuell wird das Angebot später einmal um ein Salatbuffet erweitert."

Bezüglich Catering werden warme und kalte Speisen, auch als Fingerfood, angeboten – angefangen von Brötchen über Mini-Quiches, gefüllten Wraps bis hin zu Salaten oder Couscous im Glas. "Das Catering kann entweder abgeholt oder von uns zugestellt werden", sagt Buchsbaum, die einen großen Traum hat: "Ein vegetarischer Lieferservice in Wolfsberg."

Geöffnet haben wird das Café-Bistro montags bis samstags von 7.30 bis 14.30 Uhr. "Abends haben wir noch bei Workshops oder Feiern offen", sagt Buchsbaum.