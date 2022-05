Schrecksekunde für einen Wolfsberger (89) Donnerstagmittag. Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann stieg über ein offenes Fenster an der Straßenseite in dessen Erdgeschoß-Wohnung ein, obwohl der Mann zu Hause war. Der mit rotem T-Shirt und schwarzer Dreiviertel-Hose bekleidete und mit einem schwarzen Rucksack ausgestattete Unbekannte gelangte so in einen Raum, aus dem er eine Münzsammlung im Wert von rund 250 Euro erbeutete.

Damit machte er sich wieder auf den Rückweg durchs Fenster, wurde dabei allerdings von Zeugen beobachtet. Diese alarmierten schließlich die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann mit dunklerem Hauttyp unerkannt entkommen.