Rund 400 Athleten werden am Samstag, 21. Mai, im Wolfsberger Stadionbad erwartet. An diesem Tag veranstaltet der Schwimmverein bereits zum zehnten Mal sein traditionelles "Walter Mörtl Memorial" - eine Schwimmveranstaltung, die sich international großer Beliebtheit erfreut und die an Walter Mörtl, eine Trainerlegende des Schwimmvereines erinnern soll.