Friseur in der Innenstadt wegen Umbau geschlossen

Friseursalon "Hairpower" am Rossmarkt in Wolfsberg ist wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Filiale gehört den "Infinity"-Standorten im Euco-Center in Wolfsberg und in Lavamünd, die von Geschäftsführer Gernot Pichler betrieben werden.