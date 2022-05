Lavanttaler aufgepasst: Wer die Liebe zu seinem Heimatdialekt neu entfachen möchte, sollte am Montag, dem 16. Mai, bei "Kärnten heute" auf ORF 2 einschalten. Denn ab diesem Tag gewährt ein Lavanttaler pro Woche jeweils am Montag ab 19 Uhr in der Rubrik "Kärntnerisch g'redt" mit Moderator Carl Hannes Planton Einblick in die Sprache des Bezirks. Sieben Lavanttaler stehen vor der ORF-Kamera Rede und Antwort über Dialektwörter.