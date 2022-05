Wer stiehlt ein Tretboot und vor allem warum? Aus Jux und Tollerei oder gibt es dafür ein ganz anderes Motiv? Wurde es mit einem Transporter abtransportiert oder gar im See versenkt? Fragen, auf welche die ermittelnden Polizeibeamten bislang keine Antworten haben. Fest steht, dass ein Tretboot eines Strandbades am Klopeiner See seit Mittwochabend spurlos verschwunden ist. Das rot-weiße Tretboot trägt die Nummer eins und war mit einer Kette samt Vorhängeschloss am Steg befestigt.

Die Polizei hat noch am Mittwoch öffentlich dazu aufgerufen, Hinweise zum Verbleib des Bootes dringend zu melden. "Bislang hat es jedoch keinen einzigen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben", sagt Lisa Sandrieser, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten.

Hinweise erbeten

Daher nochmals der Appell: Wer in der Tatzeit zwischen 9. und 11. Mai etwas Verdächtiges bemerkt hat oder zum Verbleib des Tretbootes einen Hinweis (auch anonym) geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei St. Kanzian zu melden: Tel. Nr. 059133-2154.