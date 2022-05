Die Premiere des lustigen Theaterstücks "Ein Plan für alle Fälle" von Maximilian Theiss wird vom Eitweger Amateurtheater am Donnerstag in der Volksschule St. Ulrich auf die Bühne gebracht. Einlass ist um 18.30 Uhr. Das Stück beginnt um 19.30 Uhr.

Das Lustspiel in zwei Akten spielt in einem Spital. Im Rahmen eines Wettbewerbes wird die "Vorzeigestation des Jahres" gesucht. Viele Missverständnisse durch verwirrte Patienten sind daher vorprogrammiert. Ein Stationsarzt wird sogar beinahe ins Jenseits befördert.

Eintrittskarten sind bei der Stadtgemeinde St. Andrä, Adeg Eitweg, Trachten Kaiser-Modemanufaktur, Hilde Wiery (Telefon: 0664/186 27 74) und bei allen Spielerinnen und Spielern erhältlich. Der Kartenpreis im Vorverkauf beträgt 15 Euro, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Aufführungen finden am Freitag, dem 13. Mai, um 19.30 Uhr, am Sonntag, dem 15. Mai, um 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr) und am Freitag, dem 20. Mai, um 19.30 Uhr statt. Nach längerer Auszeit aufgrund der Pandemie freuen sich die Darsteller, endlich wieder auf der Theaterbühne zu stehen und dem Publikum einen lustigen Abend bieten zu können.