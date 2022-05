Kärntes erste "Cyber Factory" des Berufsförderungsinstitutes, kurz bfi, befindet sich in St. Stefan im Lavanttal. Sie ist das Herzstück des Lavanttaler Ausbildungsstandortes, an dem schon 1973 Österreichs erste zwischenbetriebliche Lehrwerkstätte eröffnet wurde. 1986 erfolgte der Umbau in das Bildungszentrum St. Stefan. Vor einem Jahr erfolgte der Spatenstich für die "Cyber Factory", mit der nun ein Meilenstein für die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Digitalisierung und Industrie 4.0 gesetzt wird. "Es ist mein Herzensprojekt und eine gute Investition. Wir stellen somit Ausbildungsmöglichkeiten der Zukunft zur Verfügung und laden Institutionen ein, damit zu arbeiten und das Know-how in die Betriebe zu bringen", sagte Geschäftsführer Gottfried Pototschnig bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch.