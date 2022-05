Ein 24-jähriger Mann wählte am Dienstag gegen 20.45 Uhr den Notruf und teilte der Polizei mit, dass er von seinem 58-jährigen Stiefvater in dessen Wohnung in Wolfsberg mit einer Waffe bedroht worden sei.

Die Erhebungen vor Ort ergaben, dass der 24-Jährige mit einer Freundin und einem Freund einen Spaziergang mit ihren Hunden machte. Gegen 20.30 Uhr kamen sie bei der Wohnanlage vorbei, wo sein Stiefvater zu Hause ist. Der 58-Jährige befand sich am Balkon und rief zu seinem Schwiegersohn, dass er zu ihm kommen möge. Der24-jährige kam dem nach. "Unverzüglich folgte aufgrund bereits länger bestehender familiärer Probleme eine verbale Auseinandersetzung. Plötzlich zog der 58-jährige eine Pistole, zielte auf den 24-Jährigen und drohte ihm mit dem Umbringen. Die drei Freunde ergriffen die Flucht und verständigten die Polizei", berichtet die Exekutive.

Schwer alkoholisiert

Im Zuge der Erhebungen wurde festgestellt, dass es sich bei der Pistole um eine Schreckschusspistole handelte. Diese wurde von den Beamten sichergestellt und gegen den 58-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Aufgrund der Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme des Beschuldigten nicht möglich. Diese wird in den kommenden Tagen durchgeführt. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann angezeigt.