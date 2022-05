Drei Tage lang feierte das Reisebüro "Tui" in Wolfsberg vom 5. bis 7. Mai seinen 30. Geburtstag – mit Getränken, Snacks und einem Glücksrad, bei dem es unter anderem Urlaubsgutscheine zu gewinnen gab. Obwohl das Reisebüro zweimal seinen Standort gewechselt hat, blieb es der Wolfsberger Innenstadt immer treu: Anfangs war "Tui" in der Johann-Offner-Straße beheimatet, danach am Weiher und seit zwölf Jahren im Einkaufszentrum "Tenorio".