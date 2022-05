Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen 5. und 9. Mai in einen versperrten Lagerraum im Erdgeschoss einer Baustelle in St. Gertraud eingebrochen. Aus dem Lagerraum wurden Baumaschinen mit einem Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.