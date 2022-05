Unter dem Motto "Wir sind zurück" laden die Wolfsberger Stadtwerke vom 17. bis 19. Juni zum traditionellen Schönsonntagmarkt. Aber nicht zum Marktgelände in Kleinedling, sondern in die Wolfsberger Innenstadt. "Damit kehrt der Schönsonntagmarkt knapp 50 Jahre nach der Übersiedlung auf das damals neue Marktgelände in Kleinedling zu seinen Wurzeln in die Stadt zurück. Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um die Wirtschaft in der Innenstadt zu beleben", begründete Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) am Montag im Zuge einer Pressekonferenz. Immerhin habe schon lange kein Fest mehr in der Wolfsberger Innenstadt stattgefunden: Das Stadtfest gab es 2018 zum letzten Mal, das letzte Italienerfest ist laut Primus überhaupt schon zehn oder zwölf Jahre her.