Ein Riesen-Paket an Wartungsarbeiten wirkt sich ab 9. Mai auch auf Pendler aus dem Lavanttal aus. Mehr als 50 Personen sind dann in vier Nächten jeweils von 19 bis 5 Uhr in der Tunnelkette Pack (Mitterberg, Kalcherkogel, Herzogberg und Assingberg) auf steirischer Seite im Einsatz. In den ersten beiden Nächten ist deshalb die Richtungsfahrbahn Klagenfurt/Italien gesperrt, in den beiden darauffolgenden Nächten die Fahrtrichtung Wien. Die Umleitung führt jeweils ab den Anschlussstellen Mooskirchen beziehungsweise Packsattel über die

Packer Bundesstraße (B 70). In diesen vier Nächten

(9. bis 12. Mai) werden die Tunnelröhren samt Beleuchtung, Brandmeldeanlagen und Höhenkontrollen geprüft. Mittels Tunnelscan werden außerdem unter anderem auch Vermessungsarbeiten durchgeführt.