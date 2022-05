In der Wolfsberger Innenstadt wurde am Donnerstag „Springer Reisen“ offiziell eröffnet – und zwar in der Bamberger Straße 5, gegenüber vom Modehaus Offner. Das Reisebüro gibt es seit rund 20 Jahren in Wolfsberg, doch im Sommer 2021 musste Geschäftsführerin Andrea Springer die Wolfsberger Filiale am Weiher schweren Herzens wegen Personalmangel schließen. "Umso mehr freut es mich, mit den beiden Reise-Expertinnen Susanne Klöcker und Rozalia Mayer zwei kompetente und sympathische Mitarbeiterinnen für die Neueröffnung in Wolfsberg gefunden zu haben", sagt Andrea Springer.