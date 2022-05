In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Reichenfels in dieser Woche ging es um den geplanten Windpark Peterer Alpe. Die SPÖ stellte mit Unterstützung der FPÖ einen selbstständigen Antrag, der eine Volksbefragung zu den geplanten acht Windrädern mit einer Turmhöhe von 82 bis 132 Metern vorsieht. Dieser Antrag fand eine einstimmige Zustimmung im Gemeinderat. "Großprojekte dieser Art sollten nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden werden. Daher wird nun die Möglichkeit geschaffen, dass jeder seine Stimme abgeben kann", erklärt Vizebürgermeister Peter Pletz (SPÖ).