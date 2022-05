Auf Initiative des aus Bad St. Leonhard stammenden Kabinettschefs des Generalsekretärs im Ausschuss der Regionen der EU, Christian Gsodam, fand am Montag in Bad St. Leonhard der bereits dritte Bürgerdialog im Rahmen der Europäischen Zukunftsgespräche statt. Erfahrene Europapolitiker und kompetente Repräsentanten des öffentlichen Lebens stellten sich den Fragen und Anliegen von 60 Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen der Mittelschule (MS) Bad St. Leonhard im Kulturheim der Diskussion und rückten damit einmal mehr die Zukunft Europas und seine Entwicklung in den Mittelpunkt.