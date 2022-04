"Ich biete Therapien für Patienten der Neurologie, Orthopädie und Pädiatrie sowie die Versorgung nach unfallchirurgischen Eingriffen an", informiert Diplom-Physiotherapeutin Monika Taudes. Die gebürtige St. Paulerin ist seit rund zehn Jahren selbstständig. Sie habe zudem Kinder und neurologische Patienten mit der Hippotherapie, darunter versteht man eine spezielle Maßnahme, mit der Menschen durch das Reiten geholfen wird. Am 2. Mai eröffnet Taudes nun ihre eigene Praxis in Wolfsberg. Konkret am Rossmarkt 3 in den Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis ErgoAktiv von Wolfgang Sprachmann. Wer zu ihr kommen möchte, benötigt eine Zuweisung vom Arzt. Patienten, die bei der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) versichert sind, haben keinen Selbstbehalt mehr zu tragen. "Mit den anderen Kassenträgern wird aktuell noch verhandelt", berichtet Taudes.