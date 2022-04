Ein wohlbehütetes Geheimnis wurde nun endlich gelüftet. Am Mittwochabend, dem 27. April, fand auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt die Preisverleihung der "Köpfe des Jahres" statt. Bis Silvester konnte für die Nominierten abgestimmt werden. Seither spekulierten die Kandidatinnen und Kandidaten aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt, wer wohl zum strahlenden Gewinner in fünbf Kategorien gekürt wird.