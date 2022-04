In Lavamünd kam es am Mittwoch zu einem Forstunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Im Zuge von Waldarbeiten wurde in einem Waldstück das Holz mittels Seilwinde zur Forststraße befördert. Während sich das Material nach oben bewegte, löste sich aus dem steilen Gelände ein Stein. Dieser traf einen 49-jährigen Arbeiter aus Rumänien am Unterkörper. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Deutschlandsberg gebracht.