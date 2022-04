"Für Jugos gesperrt, da sich Österreicher auch nicht frei bewegen dürfen!!!" Mit dieser zweifelhaften Botschaft wurden am 20. Oktober 2020 Reisende am Südkärntner Grenzübergang Lavamünd empfangen. Verfasser war ein Polizist (60). Er wurde angezeigt und gegen ihn wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Dieses endete damit, dass der 60-Jährige am 8. Juni 2021 fristlos entlassen worden ist. Als erst dritter Polizist in Kärnten in den vergangenen 20 Jahren.