Die Vorwürfe der Frauen wiegen schwer: Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg wird verdächtigt, regelmäßig gewalttätig geworden zu sein. Zudem bestehe laut Polizei der Verdacht der Tierquälerei. Laut Zeugenaussagen soll der junge Mann Hasen mit einem Luftdruckgewehr erschossen haben.

Am Samstag gegen 2 Uhr in der Früh war die Situation erneut eskaliert. Der 25-Jährige soll die 31-jährige Freundin seiner Lebensgefährtin mit der Faust geschlagen haben. Seine Lebensgefährtin, die sich unter einer Bank versteckt hatte, soll der Mann an den Haaren hervorgezogen haben und ihr mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt haben.

"Beim Eintreffen der Polizeistreifen verhielt sich der Mann weiter aggressiv und verweigerte Angaben zum Vorfall. Während der Festnahme verletzte der Mann einen Polizeibeamten", heißt es am Sonntag vonseiten der Polizei.

Drogen gefunden

Der 25-Jährige war bei dem Zwischenfall stark alkoholisiert. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Im Haus wurden Drogen (circa 60 Gramm Cannabis und 5 Gramm Speed) gefunden und sichergestellt.

Bei seiner Einvernahme war der Mann zu den Vorwürfen teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird er auf freiem Fuß angezeigt.

