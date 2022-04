Die Temperaturen lassen zwar noch nicht darauf schließen, doch in wenigen Tagen startet der Naturbadesee in Lavamünd in die Saison. Mit dem Ettendorfer Oliver Götsch hat die Gemeinde einen neuen Pächter für das 10.000 Quadratmeter große Areal gefunden. Der 43-jährige gelernte Koch und Kellner hat 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie gesammelt, die letzten Jahre hat er am Klopeiner See gearbeitet und unter anderem die Karibik-Bar und die Cocktailbar "TopOne" betrieben. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Lubi Schmidtova hat Götsch das Restaurant beim See umgebaut und das Gelände familienfreundlicher gemacht. "Laquamünd", wie das Freizeitareal nun heißt, wird am 30. April um 15 Uhr offiziell eröffnet.