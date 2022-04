Wenn ein junger Mediziner aus dem Waldviertel in einer Klinik in Wien eine ebenfalls junge Krankenschwester aus Bleiburg bei der Arbeit kennen und lieben lernt, muss der gemeinsame Lebensweg nicht unbedingt ins Lavanttal führen. Hat er aber beim ehemaligen Primar Walter Döller und seiner Ehefrau Monika. Dass daraus ein medizinischer Segen für tausende Lymphödem-Patienten in einer bundesweit einmaligen Klinik im LKH Wolfsberg wird, ist - nach vielen Jahren der bürokratischen Hürdenläufe durch den Dschungel von Krankenkassen, Politbüros und anderer Institution - das Ergebnis der Aufgabe, kranken Menschen helfen zu wollen.