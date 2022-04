Insgesamt 34 Einreichungen verzeichnete der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) bei der sechsten "Meine Pop-up-Store-Kooperation Kärnten"-Ausschreibung in diesem Jahr. Erstmals wurde der Wettbewerb auf alle Bezirksstädte ausgeweitet. Sieben und somit die Hälfte der Sieger kamen aus dem Lavanttal. Die prämierten Projekte sind vielfältig und werden ihre Dienste in passenden Geschäftslokalen für die Dauer von einem halben Jahr anbieten. Somit hauchen diese Unternehmer Leerständen neues Leben ein. Einige der prämierten Unternehmer haben ihre Geschäftsidee bereits umgesetzt. Darunter das neue Eiscafé "Happy Cones" von Thomas Befurt. In der Ernst-Swatek-Straße sind ab 25. April 24 Eissorten erhältlich. Auch das Bekleidungsgeschäft "08/12 – der neue Fashionstore" für den Verkauf von skandinavischer Markenmode von Silvana Viktoria Leeb hat schon seine Tore geöffnet. Die fünf anderen Ideen der heimischen Gründer müssen noch entstehen.