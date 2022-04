Donnerstag gegen 11.53 Uhr spannte ein 61-jähriger Wolfsberger in einer Firma in der Gemeinde St. Paul, Bezirk Wolfsberg den Kettenantrieb an einem Förderband. Bei der Inbetriebnahme des Förderbandes geriet er aus bisher unbekannter Ursache mit einer Hand in den Zahnantrieb der Kette und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Verletzte wurde von einem Notarzt erstversorgt und anschließend von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.