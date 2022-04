Am Dienstagabend brauchte die Rettung selbst Hilfe. Gegen 23 Uhr lenkte ein 26 Jahre alter Rettungssanitäter ein Rettungsfahrzeug auf einer steilen Gemeindestraße in Frantschach-St. Gertraud rückwärts bergab. "Der Sanitäter und sein Kollege wollten einen Patienten abholen, der über Schmerzen klagte", heißt es von der Pressestelle der Polizei. Als der Sanitäter am Einsatzort mit dem Wagen umdrehen musste, kam es zu einer gefährlichen Situation: Er geriet mit dem rechten Hinterrad über eine Böschungsmauer. Das Rettungsfahrzeug saß in der Folge mit der hinteren Achse auf der dortigen Mauer auf. Der linke Vorderreifen und der rechte Hinterreifen befanden sich in der Luft. Ein weiteres Bewegen des Fahrzeugs war nicht mehr möglich, da der Rettungswagen über die äußerst steile Böschung abzustürzen drohte.

"Der Patient befand sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Fahrzeug", heißt es von der Polizei. "Der Sanitäter und sein Kollege sind aus dem Wagen gesprungen." Dann kam die Feuerwehr und rettete sozusagen den Rettungswagen.

Schaden

Das Fahrzeug wurde gesichert und schließlich mittels Kran auf die Fahrbahn gehoben. Verletzt wurde niemand. Am Rettungsfahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der Patient wurde von einem anderen Rettungsauto abgeholt.

Die FF Frantschach-St. Gertraud stand im Einsatz.