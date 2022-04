Die „Lymphklinik Wolfsberg“ begeht am Wochenende ihr 20-jähriges Bestandsjubiläum. Doch der Weg bis zur Realisierung einer eigenen Lymphologie beim LKH Wolfsberg war "lang, hart und steinig", wie es der pensionierte Primar Walter Döller beschreibt. Der mittlerweile 73-Jährige gilt als unermüdlicher Vorreiter und Kämpfer für die wissenschaftliche Anerkennung der Lymphologie in Österreich. Und auch in der Pension beschäftigt sich der ehemalige Primar weiter intensiv mit diesem Fachgebiet.