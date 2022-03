Facebook

Die Sprengungen am Mittwoch verliefen erfolgreich © Georg Bachhiesl

Aufatmen heißt es nach dem Felssturz am vergangenen Donnerstag für Pendler: Die Sprengungen an der Packer Straße (B 70) im Twimberger Graben sind nach Versuchen am Montag und Dienstag am Mittwoch erfolgreich verlaufen. "Alle Felsblöcke mit hohem Gefahrenpotenzial konnten abgetragen werden", sagt Barbara Wedenigg, Sprecherin des für Straßenbau zuständigen Landesrates Martin Gruber (ÖVP). Derzeit seien geschulte Mitarbeiter der beauftragten Spezialfirma damit beschäftigt, das restliche lose Material zu entfernen. Sie werden dafür, so Wedenigg, Stück für Stück in die Felswand abgeseilt.