Gertrud Schellander verstarb am 11. Dezember völlig unerwartet im Alter von 80 Jahren. Die ehemalige Fahrschulinhaberin war bis zuletzt als Bezirksobfrau des Seniorenbundes aktiv tätig.

Gertud Schellander verstarb völlig unerwartet im Alter von 80 Jahren. © kk, Sujet

Gertrud Schellander, ehemalige Fahrschulinhaberin und Bezirksobfrau des Seniorenbundes, verstarb am 11. Dezember völlig unerwartet im Alter von 80 Jahren. Die Wolfsbergerin hinterlässt eine große Lücke in ihrer Familie. Sie hinterlässt drei erwachsene Kinder sowie fünf Enkelkinder. 1978 baute die gebürtige Klagenfurterin zusammen mit ihrem Mann Freimut, der 2013 verstarb, die Wolfsberger Fahrschule Schellander auf. 1988 übernahm Sohn Martin die Leitung des Unternehmens. Seine Mutter war bis zum Jahr 2001 in der Fahrschule aktiv tätig.