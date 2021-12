Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um die Durchimfpungsrate zu steigern, sind auch Impfbusse in ganz Kärnten unterwegs. Am Dienstag, 14. Dezember, hält dieser beim Rüsthaus in Lavamünd. Verabreicht werden der Impfstoff Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson. Für die Corona-Impfung ist keine Anmeldung erforderlich. Der Impfbus fährt um 9 Uhr ein und verlässt Lavamünd wieder um 17 Uhr. Von 12 bis 12.30 Uhr wird nicht geimpft.