Diane Tiefenbacher sammelte bereits international viele Erfahrungen © KK

Die Leitung der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle in Wolfsberg ist nun in weiblicher Hand. Diane Tiefenbacher (38) folgt auf den St. Andräer Ewald Luxbacher, der seit 1. Jänner 2019 in dieser Funktion tätig war. "Für mich war es immer schon wichtig, über den Tellerrand hinaus zu blicken", sagt Tiefenbacher. Nach der Matura an der HLW Wolfsberg folgte ein Wirtschaftsgeografie-Studium in Klagenfurt, wo Tiefenbacher bereits internationale Erfahrungen sammeln konnte. Sie absolvierte ein Auslandssemester in Australien, nutzte ihren Auslandsaufenthalt in Italien, um ihre Fremdsprachenkenntnisse zu intensivieren und durfte in Frankreich als Studentin auch an einer wissenschaftlichen Studie mitarbeiten.