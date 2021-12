Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gute Nachrichten, zumindest für Geimpfte und Genesene: Sie dürfen ab Dienstag, 14. Dezember, wieder die Wolfsberger Eishalle in Kleinedling besuchen. Der Publikumslauf startet am Dienstag von 13.30 bis 18 Uhr, ab 16.30 Uhr ist auch freies Eishockeyspielen erlaubt. Schulen und Gruppen können mit Voranmeldung bei den Stadtwerken auch einen Vormittagstermin buchen. Weitere Infos und Reservierungen unter der Telefonnummer (0 43 52) 51 300 401 oder per E-Mail unter eventhalle@wolfsberg.at