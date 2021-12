Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Jaklinger Lucas Prinz ist einer von 62 Kärntnern, die im Libanon stationiert sind © (c) DROLLE Patrick (DROLLE Patrick)

Lavanttaler arbeiten in allen Ecken der Welt. Einer stellt sich in den Dienst des Bundesheeres: Lucas Prinz. "Ich bin als Vizeleutnant Teil einer Einheit, die für Auslandseinsätze bereitsteht. Somit gehe ich in den Einsatz, wenn meine Einheit geht, was in der Regel alle vier Jahre ist", informiert der 34-jährige Vater von zwei Söhnen.