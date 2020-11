Facebook

Geschäftsführer Tibor Valentin mit dem schönsten Buch Österreichs „Melin“ © Rene Repnik

Im Akkord rauschen die Papierbögen an einem vorbei. Haltlos scheint die Maschine in präziser, fast hypnotischer Taktfolge Seite für Seite in die vorgegebene Reihenfolge zu drängen. Ein vollautomatischer Dreifach-Schneider bringt die Blätter in das richtige Format, bevor sie im Buchdeckel behutsam ihren Platz finden. Seite für Seite entsteht ein Buch, das in der digitalisierten Welt von heute fast wie ein kleiner Hoffnungsschimmer erscheint – ein Entschleuniger in Zeiten flimmernder Computerbildschirme und hochauflösender Tablets.